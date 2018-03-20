Минфин РФ будет ждать хорошей конъюнктуры финансового рынка для нового размещения суверенных бумаг. В ходе первого размещения, 16 марта, она была смешанная. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает ТАСС.



«В силу разных обстоятельств мы вынуждены были выйти на рынок именно в марте. Конъюнктура была смешанная, поэтому будем ждать (для второго размещения евробондов РФ) хорошей конъюнктуры. Когда это случится — год длинный, он только начался», — прокомментировал он возможность второго размещения евробондов.

При этом Сторчак не исключает, что новый выпуск евробондов в 2018 году может быть номинирован в евро.

Ранее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что размещение нового выпуска евробондов РФ в марте 2018 года маловероятно.