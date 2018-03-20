Минфин РФ планирует разработать механизм, который позволит учитывать неявные бюджетные риски госкомпаний и проектов государственно-частного партнерства в бюджетной политике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.



«Неявные бюджетные риски могут быть связаны с разными вещами. В основном это два источника — госкомпании и участие государства в проектах ГЧП с частным бизнесом. Так как они напрямую не отражены в бюджетной отчетности, под них создается специальный механизм. Мы хотим в этом году соответствующие предложения сформировать и обсудить», — передает слова замминистра ТАСС.

Этот механизм будет позволять мониторить долговую политику госкомпаний и отражать возможные риски в бюджетной политике, считает он.