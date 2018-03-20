Крупная торговая площадка Binance заявила в официальном твиттер-аккаунте об открытии трех новых торговых пар с монетами NEM (XEM): XEM/BNB, XEM/BTC и XEM/ETH. На данный момент на площадке уже доступны все операции с альткоином: торговля, ввод и вывод средств в этой валюте.

По данным Coinmarketcap , объявление положительно сказалось на цене NEM — на момент публикации курс криптовалюты вырос на 15,59% и составил примерно $0,333.