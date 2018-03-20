В стране назначен новый глава Народного банка И Ганг, который отметил, что несмотря на то, что первая криптовалюта не могла быть юридически признана Народным банком Китая, люди имеют право ее использовать.

По его словам, первая криптовалюта «воодушевляет» и будет оставаться предметом общественного внимания на протяжении долгого времени, сообщает РБК . При этом И Ганг сообщил, что в ближайшее время проведет ряд реформ.

Как поясняет экономист сингапурского банка OCBC Томми Се, И Ганг - «главный лидер китайской (экономической — прим. ред.) реформы за последние несколько лет». Специалисты считают, что учитывая положительный настрой И Ганга по отношению к криптовалютам и поддержку экономических реформ, возможно в ближайшее время в Китае смягчится регулирование рынка цифровых денег.

Напомним, в сентябре 2017 г. в стране запретили криптовалюты и проведение проектов первичного размещения токенов, после чего более 90% организаторов вернули инвесторам деньги. В феврале 2018 г. был ограничен доступ к зарубежным биржам, чтобы сократить финансовые риски граждан.