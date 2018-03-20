Запуск услуг биометрической системы запланирован на июль 2018 года.
Минкомсвязи предложило брать плату за пользование единой биометрической системой.
Как говорится в приказе ведомства, идентификация будет стоить 200 рублей с учетом НДС за каждый случай предоставления указанной информации. При этом, оплату будет собирать оператор системы, которым в начале марта официально стал «Ростелком». Затем оператор должен передавать 50% суммы банку, который собрал оригинальные данные пользователя.
Приказ о платных услугах биометрической системы вступит в силу 30 июня 2018 года.
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