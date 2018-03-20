Минкомсвязи предложило брать плату за пользование единой биометрической системой.

Как говорится в приказе ведомства , идентификация будет стоить 200 рублей с учетом НДС за каждый случай предоставления указанной информации. При этом, оплату будет собирать оператор системы, которым в начале марта официально стал «Ростелком». Затем оператор должен передавать 50% суммы банку, который собрал оригинальные данные пользователя.

Приказ о платных услугах биометрической системы вступит в силу 30 июня 2018 года.