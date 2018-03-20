В рамках заключительного этапа проекта были выполнены работы по переносу в ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» бизнес-процессов по ведению кредитов физических лиц. Над проектом работали специалисты банка и команда «Инверсия Юг».

КБ «Кубань Кредит» ООО - один из самых активно развивающихся банков Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 1993 года. В данный момент банк «Кубань Кредит» предоставляет широкий спектр услуг юридическим лицам и частным клиентам.

В банке создан значительный организационный, интеллектуальный, технический и финансовый потенциал. КБ «Кубань Кредит» ООО имеет устойчивое положение на финансовом рынке Кубани, обладает высокой ликвидностью активов, динамичным ростом основных показателей, стабильной клиентской базой.

ИНВЕРСИЯ начала свое сотрудничество с КБ «Кубань Кредит» ООО в 2011 году. В рамках реализации проекта было осуществлено внедрение комплекса решений по автоматизации корпоративного бизнеса, казначейства банка, внутрихозяйственных операций, факторинга. Банк продолжает активное развитие ИТ-инфраструктуры при помощи программных решений ИНВЕРСИИ. Успешный перевод розницы в ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» с решения другого вендора стал ещё одной вехой сотрудничества между партнёрами.

По словам Члена Правления, Заместителя Председателя Правления КБ «Кубань Кредит» ООО Алексеева Артура Сергеевича: «Установленный в банке функционал соответствует высоким требованиям финансово-кредитного учреждения, удовлетворяет текущие потребности бизнеса и обладает потенциалом поддерживать дальнейшее развитие банка».

Источник: ИНВЕРСИЯ