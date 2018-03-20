Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) приостановила ICO компании Black Cell Technology, посчитав, что организаторы размещения предлагали потенциальным инвесторам присоединиться к незарегистрированному институту коллективного инвестирования.

При этом, SFC потребовала возместить все средства, потраченные инвесторами на токены, которые предполагалось использовать в мобильном приложении Krops. Финансово поддерживая разработку приложения, пользователи, по мнению SFC, получали ценные бумаги, на распространение которых у компании нет лицензии, сообщает Anycoin .