Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что завершение предвыборной кампании позитивно скажется на экономике страны.

«В целом всегда позитив, когда заканчивается период политической неопределенности. Это прохождение очень сложного этапа в политическом цикле. Рынки должны отреагировать стабильностью», — ответил он на вопрос журналиста, как завершение предвыборной кампании скажется на российской экономике.

По его словам, для экономики также очень важно время формирования правительства.

«Поэтому, на мой взгляд, абсолютно позитивно», — подытожил он.