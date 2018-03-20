Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский не войдет в состав нового наблюдательного совета Сбербанка , который включает 14 человек.

Исполнительным директором остается Герман Греф. В число неисполнительных директоров входят Алексей Кудрин, Максим Орешкин, Ольга Скоробогатова, Сергей Швецов, Надежда Иванова, Сергей Игнатьев. Новым членом наблюдательного совета вместо Лунтовского станет главный аудитор Банка России Валерий Горегляд.

В число исполнительных директоров войдут Эско Ахо, Леонид Богуславский, Александр Кулешов, Владимир Мау, Геннадий Мелиньян и Надя Уэллс. Ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Александр Кулешов займет место Мартина Гилмана, который покинет совет.



«Мы Георгию Ивановичу очень благодарны, он очень многое сделал для банка, но мы подчеркивали свою роль в ассоциации как одного из членов и не хотим, чтобы были какие-то намеки в наш адрес», — прокомментировал Греф.

