Агентство по ценным бумагам Израиля (ISA) исключило публичные криптовалютные компании из индексов фондовых бирж. Запрет касается компаний, которые занимаются майнингом криптовалют и инвестированием в них.

Поводом для введения ограничения стали торги на Тель-Авивской фондовой бирже акциями компаний, которые выразили намерение активно развивать направления, связанные с криптовалютами. Лишь упоминание технологии блокчейн приводило к росту акций еще до того, как в данном направлении были сделаны хоть какие-либо шаги.

По словам главы ISA Анат Гуэт, принятие решения о запрете вызвано опасениями финрегулятора в отношении высокой волатильности акций криптокомпаний, спекулятивным характером изменения их стоимости и рисками, которым подвергаются пассивные инвесторы, сообщает Anycoin .

Также ISA намеревается ввести дополнительный пункт в требования к фондовым биржам, в котором будет изложено ограничение на добавление в индексы компаний, чья основная деятельность связана с хранением, инвестированием и майнингом криптовалют.