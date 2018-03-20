Российский бизнес в новом политическом цикле может догнать и перегнать конкурентов в других странах по цифровизации за счет использования преимущества в сфере человеческого капитала, полагает Иан Коулберн.

По его словам, известно, что руководство страны рассматривает возможность изменения существующей экономической модели. Вполне может продолжиться поддержка диверсификации экономики и повышение уровня конкурентоспособности.

Четвертая промышленная революция (Industry 4.0) открывает возможность для бизнеса в России не только догнать, но и перегнать конкурентов в других странах за счет использования исключительного преимущества в сфере человеческого капитала, существующего в стране.

«Мы видим данную тенденцию, так как работаем с клиентами по вопросам повышения операционной эффективности и конкурентоспособности, помогаем им осуществлять необходимые изменения в области трансформации их бизнеса», — цитирует Коулберна РИА Новости .