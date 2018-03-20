Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО за 2017 год составила 18,05 млрд рублей и выросла почти на 29% по сравнению с 2016 годом (14,02 млрд).



Как говорится в материалах банка, активы банка по состоянию на 31 декабря 2017 года равнялись 1,186 трлн рублей, обязательства — 985,9 млрд.

При этом чистый процентный доход составил 41,259 млрд рублей, а чистый доход по услугам и комиссии — 7 млрд. Операционные доходы равнялись 51,66 млрд рублей, а операционные расходы — 17,78 млрд.