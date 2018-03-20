К инвестиционному блоку банка «ФК Открытие» присоединился очередной бывший топ-менеджер ВТБ — Сергей Лукьянов, ранее курировавший там розничный брокерский бизнес и деятельность дочернего форекс-дилера. По информации газеты «Коммерсант», в понедельник он был назначен на должность заместителя директора департамента инвестиционного бизнеса. В ВТБ Лукьянов занимал должность заместителя руководителя департамента брокерского обслуживания (ранее был директором инвестиционного департамента ВТБ 24).

В обязанности топ-менеджера будет входить курирование брокерского бизнеса банка «ФК Открытие» и его дочерней компании «Открытие Брокер» «с дальнейшим развитием в стороны wealth and invest management (брокерский бизнес, УК, курирование инвестиционных продуктов, предлагающихся клиентам)», пояснили в пресс-службе «Открытия». По информации «Коммерсанта», руководство банка придает большое значение развитию направления инвестиционного страхования жизни , чем также займется Лукьянов.

В структурах ВТБ Сергей Лукьянов отвечал за развитие розничного брокерского сегмента, разработку продуктов для премиальных клиентов, а также за деятельность дочернего форекс-дилера «ВТБ Форекс». До 2016 года он возглавлял российское подразделение инвестиционного холдинга «Финам» (включает банк, брокера и управляющую компанию). До прихода в «Финам» в 2009 году занимал различные должности в инвестиционных компаниях «Атон», «Ютрэйд.ру», а также в Юниаструм Банке. Лукьянов является независимым директором СРО «НАУФОР» (Национальная ассоциация участников фондового рынка), Некоммерческого партнерства РТС.

Это не первое назначение в инвестиционных подразделениях «Открытия», напоминает издание. В начале марта блок корпоративного и инвестиционного бизнеса возглавил бывший глава департамента кредитования Сбербанка Виктор Николаев. Источники, близкие к банку, утверждают, что новые назначения связаны со сменой вектора работы этого сегмента бизнеса «Открытия». По словам собеседников «Коммерсанта», планируется, что обслуживанием розничных и корпоративных клиентов будет преимущественно заниматься банк, в брокерской компании акцент будет смещен на обслуживание премиального сегмента клиентов-физлиц. Ранее глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов подчеркивал, что инвестиционный и брокерский бизнес является сильной стороной санируемого банка.



Кто займет вакантную после ухода Лукьянова должность в ВТБ, пока неизвестно. В банке сообщили лишь о больших планах «по дальнейшему развитию брокерского направления в рамках нового объединенного бизнеса группы — «ВТБ Капитал Инвестиции».