Брокерская компания Robomarkets, которая работает на европейских рынках, объявила о запуске контрактов на разницу цен (CFD) биткоина, эфира, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin и Ripple в паре с американским долларом. Максимально допустимое кредитное плечо составляет 1:5.

Круглосуточная доступность торговых инструментов, в том числе в выходные дни, когда пары фиатных валют и акции не доступны для торговли в реальном времени, позволит трейдерам использовать различные стратегии, которые требуют некоторого дополнительного времени, добавленного к рабочей неделе.

По словам менеджера по развитию компании в Европе Константина Рашапа, Robomarkets следит за развитием рынка и внедряет передовые технологические решения, чтобы постоянно развиваться, увеличивать количество услуг и улучшать их качество, сообщает РБК .