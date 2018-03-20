Президенты «Опоры России», Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей выступили за скорейшее внесение законопроекта о неналоговых платежах в Государственную Думу.

Они отметили, что последняя редакция законопроекта уже согласована с Минфином и Минэкономразвития, а также со всеми крупнейшими объединениями предпринимателей. При этом проект даже еще не внесен повторно на рассмотрение в правительство.

Принятие законопроекта «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» должно прекратить практику бесконтрольного введения и изменения неналоговых платежей.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс непременно приведет к росту налоговой и административной нагрузки на бизнес, поскольку налоговые органы будут применяться к плательщикам обеспечительные меры, сообщает «Современный предприниматель» .