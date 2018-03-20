14 банков Таиланда объявили о создании организации Thailand Blockchain Community Initiative, которая займется цифровизацией гарантийных писем на общей блокчейн-платформе. В качестве технической базы проекта было решено использовать Hyperledger Fabric от Linux Foundation.

Как пояснил глава Банка Таиланда Виратай Сантипрахоб, при такой общей инфраструктуре банкам не нужно вкладывать средства самостоятельно. Взаимодействие повышает эффективность, снижает затраты в нашем финансовом секторе и удовлетворяет потребности потребителей и компаний, сообщает ForkLog .

«В бизнес-секторе Thailand Blockchain Community Initiative уменьшит сложность подключения к аналогичным финансовым услугам, предоставляемым различными банками, упростит верификацию данных в блокчейне, снизит риски подделки и повысит безопасность», — добавил Сантипрахоб.

Участие в проекте также примут Электрогенерирующая компания Таиланда и Siam Cement Group. Тестирование новой системы пройдет в специальной «песочнице» Центробанка страны.