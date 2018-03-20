Финансисты должны проводить тщательный анализ клиентов из черных списков: перед тем как принять решение об отказе в обслуживании, кредитная организация должна выяснить причину, по которой гражданину или компании отказали в заключении договора в другом банке. Это следует из рекомендаций Национального совета финансового рынка, разработанных по заданию ЦБ, пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Как говорится в рекомендациях НСФР, банки не должны сразу отказывать в обслуживании гражданам и компаниям из так называемого черного списка отказников. В настоящее время документ направлен в Банк России и Росфинмониторинг.

Кредитные организации, как правило, не хотят обслуживать граждан и компании, которых ранее «отфутболили» в другом банке. Рекомендации же НСФР призывают проводить более тщательный анализ клиентов: отказ в проведении финансовых операций должен являться крайней мерой. Согласно новациям, кредитные организации должны будут запросить у клиента информацию о банке, отказавшем в открытии счета или проведении трансакции, а у такого банка — причины таких действий: только после этого следует принимать решение об обслуживании или отказе. Это снизит число неправомерных действий со стороны банков, пояснил зампред НСФР Александр Наумов. Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова полагает, что если рекомендации будут приняты, то число отказов может существенно сократиться — примерно на 40%.

Клиенты смогут оспорить в ЦБ отказ банка в открытии и ведении счета. Если регулятор сочтет, что решение кредитной организации было немотивированным, то порекомендует его пересмотреть. Благодаря предложенному механизму реабилитации клиенты могут быть исключены из черных списков, где сейчас, по данным «Опоры России», находится 460 тыс. компаний и граждан. Черный список регулятор рассылает банкам с 26 июня 2017 года — в начале этого процесса перечень содержал данные о 200 тыс. клиентов. Доля клиентов, попавших в черные списки ошибочно, составляет 10%.

Сейчас банки действуют по принципу «проще отказать, чем обслуживать», отметил зампред Локо-Банка Андрей Люшин. Кредитные организации проявили слишком высокую активность в части применения полномочий по отказам, полагают в ЦБ.

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, что решение об отказе в обслуживании не может приниматься автоматически на основании формальных критериев — это противоречит как российскому законодательству, так и стандартам ФАТФ. Решение должно приниматься осознанно, базироваться на анализе рисков в отношении конкретного клиента, считают в Росфинмониторинге.



Всегда есть вероятность ошибки, поэтому нужно выяснять причины у банка, отказавшего в обслуживании, полагает Тамара Касьянова. По словам начальника службы финансового мониторинга Бинбанка Дины Багатовой, сейчас кредитные организации не раскрывают коллегам по цеху конкретные причины отказа: у каждого свои правила и критерии, делиться которыми никто не хочет. Но когда рекомендации вступят в силу, банкам придется это делать.

