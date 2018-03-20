АСВ планирует еще раз проверить обстоятельства банкротства Спурт банка и, при необходимости, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства.

Как напоминает TatCenter , на 1 марта АСВ подало в суды 231 исковое заявление заемщикам банка на общую сумму 3,9 млрд рублей по взысканию ссудной задолженности. Полностью или частично уже удовлетворено 201 исковое заявление на общую сумму 2,7 млрд рублей.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 1,1 млн рублей. 3,5 тыс. единиц техники и недвижимое имущество площадью 44,6 кв. м не значатся в счетах банка.