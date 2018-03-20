С марта 2018 г. ключевые вопросы регулирования цифровых технологий будут обсуждаться на площадке Ассоциации ФинТех.

Вскоре планируется проработка вопросов и подготовка законодательства в сфере обработки «больших данных», электронного взаимодействия финансовых организаций и государственных органов, долгосрочного хранения электронных документов, безналичных расчетов и обеспечения доступности финансовых услуг.

По словам управляющий директор АФТ Татьяны Жарковой, члены Ассоциации ФинТех совместно с Банком России принимали активное участие в формировании перечня необходимых мероприятий программы по правовому регулированию, сообщает журнал «Плас» .