Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», которое владело долей в размере свыше 20% в уставном капитале обанкротившегося Татфондбанка, сообщает ТАСС .

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — отмечается в материалах.

Татфондбанк подал иск о банкротстве к «Новой нефтехимии» 24 августа 2017 года, сумма требований составила 161,5 млн рублей. Затем 19 октября прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении «Новой нефтехимии» процедуру наблюдения, включив эту выше сумму в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

По данным списка аффилированных лиц Татфондбанка на 31 марта 2017 года, «Новая нефтехимия» контролирует 20,24% уставного капитала банка. По данным СПАРК, ООО «Новая нефтехимия» зарегистрирована в Татарстане в 2008 году, основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.