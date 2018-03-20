Центральный банк России с 20 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,5521 руб., что выше предыдущего дня на 5,79 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,6049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 20,50 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. На фоне роста геополитических рисков и падения нефтяных котировок курс доллара преодолел рубеж в 58 руб., курс евро – 71 руб., констатирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, 20 марта, в рублевых парах ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях. Прорыв цен на нефть выше $66,45 за баррель временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то он сейчас важнее чем нефтяные котировки.

«Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Решение ФРС США по процентной ставке станет известно в среду. Учитывая рост нефтяных котировок в Азии и приближающийся налоговый период, рискну на сегодня рассмотреть коррекционное движение по паре доллар/рубль до отметки 57,60 руб. за «американца», а в паре евро/рубль – до 71,15 руб. за единицу европейской валюты», - поясняет Антонов.

«На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост цен на нефть и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров дадут «медведям» возможность вернуть себе инициативу, в результате чего доллар может уже в первый час торгов отступить ниже 57,7 рубля. В случае же если «черное золото» в течении дня продолжит восстановление, американская валюта к концу торгов может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Отметим, что до пробоя этой отметки говорить о возобновлении полноценного снижения в паре USD/RUB не приходится», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Нефть не смогла перейти к активному росту после пробоя верхней границы треугольника консолидации, так что поддержки с ее стороны пока нет. Первый день заседания ФРС обратит на себя внимание глобальных игроков, так что с учетом планов по снижению ставки ЦБ в пятницу поддержки рублю нет и сосо стороны монетарного регулирования. Впрочем, все это по большей части в ценах, но негативные сюрпризы не исключены. Технически первая цель в паре доллар рубль лежит на 58, в случае коррекции рынков большая цель по формации двойное дно лежит на 64 рублях», - комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Как поясняет Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка, высокая стоимость нефти сдерживает просадку рубля. Если ослабление нефтяных цен продолжится, то рубль начнет еще более сильное снижение. Сейчас введение новых санкций только обсуждается. Если Великобритания пойдет на диалог с Россией, то эта угроза перестанет существовать. Курс рубля к концу недели может ослабнуть и составить 57,50 – 58 рублей за доллар.