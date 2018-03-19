Профильные ведомства подготовили новую редакцию законопроекта о регулировании рынка краудфандинга. Как пишет «Коммерсант», она предполагает освобождение услуг профильных платформ от уплаты НДС, возможность их взаимодействия с бюро кредитных историй, возложение на площадки функций налогового агента по НДФЛ. Однако принципиальный для игроков рынка вопрос о лимитах инвестирования не решен, хотя законопроект планируется внести в Госдуму уже на этой неделе.

В Минэкономразвития 16 марта прошла стратегическая сессия, на которой представители министерства и ЦБ обсудили с площадками новый вариант законопроекта о регулировании рынка краудфандинга. В ЦБ сообщили, что подготовлена новая редакция документа. «Позиция Минэкономики заключается в том, что законопроект должен способствовать развитию рынка народных инвестиций», — добавил замминистра Олег Фомичев.

Как пояснили «Коммерсанту» в МЭР, в рамках новой редакции предложен ряд изменений. В частности, предоставлена возможность привлекать инвестиции всем видам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. «Из документа исключены субъективные требования к деятельности краудплатформ, установлен порядок контроля Банком России, конкретизированы ограничения для лиц, не включенных в реестр операторов краудфандинговых платформ», — добавили в министерстве. На сессии обсудили также основные проблемы развития краудфандинга. Для снятия ограничений предполагается обеспечение возможности освобождения от НДС услуг краудфандиговых платформ по аналогии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, возможность взаимодействия с БКИ. Также предусмотрено выполнение операторами краудфандинговых платформ функций налогового агента по НДФЛ.

Участники рынка поддерживают изменения. По словам гендиректора p2b-платформы Penenza Дмитрия Пангина, теперь законопроект в большей степени решает задачу установки барьеров для недобросовестных игроков, а также поддержки краудлендинга — механизма финансирования малого и среднего бизнеса. «Если в финальной версии закона инвесторов освободят от НДФЛ, это значительно простимулирует отрасль», — отмечает он.

В то же время наиболее принципиальный для участников рынка вопрос о предельных суммах инвестиций в проекты остается открытым. «Отдельные положения документа, в том числе лимиты для инвесторов, еще будут обсуждаться», — пояснили в МЭР. По словам собеседников «Коммерсанта», ЦБ настаивает на установлении лимита для неквалифицированных инвесторов на уровне 600 тыс. рублей в год, при этом он готов отказаться от ограничения лимита инвестирования в один проект. Однако на рассмотрение в Госдуму, скорее всего, будет вынесен вариант, изначально предлагаемый МЭР, — ограничить вложения для граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами или индивидуальными предпринимателями, суммой 1,4 млн рублей в течение одного года.

Хотя это наиболее мягкие ограничения из обсуждавшихся, участники рынка с ними не согласны. По словам гендиректора краудинвестинговой площадки StartTrack.ru Константина Шабалина, сегодня инвесторы вкладывают значительно больше в проекты через площадки, даже ограничение, предлагаемое Министерством экономического развития, очень негативно скажется на развитии рынка. По оценке Банка России, основанной на добровольно сдаваемой площадками отчетности, объем сделок, заключенных с использованием площадок, в 2017 году превысил 11 млрд рублей. «Минимально адекватная для инвесторов сумма лимита — 2,5—3 миллиона рублей, столько в среднем по рынку составляет годовой портфель инвестора», — полагает Шабалин.



Как отмечает гендиректор «Города денег» Владислав Олейников, предложение МЭР о распространении на участников р2р-рынка порядка квалификации инвестора рынка ценных бумаг неприемлемо. «Логичнее, если правила и стандарты будет разрабатывать саморегулируемая организация или ассоциация, которая объединит участников рынка», — полагает он. В дальнейшем ассоциация сможет вести общий учет квалифицированных инвесторов краудфандинга, добавляет Олейников. Это даст возможность инвестору, один раз получив квалификацию, использовать ее на всех площадках.

