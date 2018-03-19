С февраля 2018 года клиентам Промсвязьбанка стала доступна программа обслуживания «Все для бизнеса».

Как говорится в сообщении кредитной организации, в рамках новых тарифов предлагается бесплатное открытие расчетного счета, бесплатное обслуживание в системе PSB On-Line и SMS-информирование. Кроме этого, предусмотрено бесплатное исполнение и прием внешних платежей на юридических лиц и ИП. Клиенты смогут бесплатно вносить и снимать наличные через кассу: в объеме до 3 000 000 и 300 000 рублей в месяц соответственно.

По словам директора по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентия Воловика, программа «Все для бизнеса» рассчитана на компании с высокой финансовой активностью, регулярно осуществляющие безналичные операции и операции с наличными.

Узнать больше о программе «Все для бизнеса» можно на сайте банка.