В Ногинске полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Московской области.

Как уточняется, задержаны двое 28-летних жителей Подмосковья.

«Установлено, что злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочей в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент, после чего скрылись с полученными деньгами», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В настоящее время в полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей», — указала она.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

