В Красноярском крае задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.

«Оперуполномоченными уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и в поселке Березовка. Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время. Используя программное обеспечение, они вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали их в момент вскрытия очередного терминала в Железнодорожном районе Красноярска.

При обысках обнаружены инструменты, компьютерное оборудование, а также два дорогостоящих автомобиля, приобретенных на похищенные денежные средства. Установлена причастность фигурантов к восьми аналогичным противоправным деяниям. Сумма причиненного ущерба превышает 15 млн рублей.



«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных — двоих 23-летних молодых людей и 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчины — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Ирина Волк.