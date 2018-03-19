В Кемерово 33-летнего местного жителя — бывшего сотрудника банка будут судить за кражу из банкомата более чем 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как уточняется, в декабре 2016 года в полицию поступил сигнал о том, что в Рудничном районе областного центра в ночное время из банкомата похищено более 1,6 млн рублей. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист, осмотревший терминал, установил, что банкомат был вскрыт «родным» ключом.

По подозрению в совершении данной кражи были задержаны двое местных жителей. Ими оказались бывшие одногруппники, один из которых на момент совершения преступлений являлся действующим инкассатором, а второй — бывшим работником банка. Сейф банкомата они вскрыли с помощью специально изготовленного дубликата ключа.

Следователем УМВД России по Кемерово установлено, что к преступлению подельники готовились на протяжении нескольких месяцев. Они приобрели автомобиль с номерами другого региона и поставили иномарку к зданию, где располагался банкомат. Спустя несколько дней злоумышленники, надев в целях конспирации маски и перчатки, похитили деньги и скрылись на припаркованной накануне машине. Установлено, что ранее по аналогичной схеме подельники пытались похитить деньги из двух других банкоматов, но не смогли их вскрыть.

Похищенные деньги фигуранты поделили поровну. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них около 1,5 млн рублей.

На время следствия в качестве меры пресечения им было избрано заключение под стражу. Несмотря на принятые похитителями меры конспирации, следователю удалось собрать доказательственную базу, изобличающую их противоправную деятельность. Причастность подельников к хищению денег была установлена и по результатам проведенных экспертиз.

После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении инкассатора было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. Рудничный районный суд Кемерово признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и дал 3,5 года лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта в настоящее время направлено на рассмотрение в суд. Согласно санкциям инкриминируемых статей, максимальная мера наказания составляет десять лет лишения свободы.



С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на 13 автомобилей и другое имущество обвиняемого.