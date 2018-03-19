По сообщениям газеты Khaleej Times в Дубае, местная криптовалютная торговая платформа поймала сотрудника, который воровал криптовалюты. По предварительным данным он присвоил себе 800 000 дирхамов (около $218 000).

Подозреваемый является экспертом в управлении системами криптовалютной торговли. По словам работодателя, причин на то, чтобы подозревать этого работника не было.

Сотрудник брал небольшой процент от средств, торгуемых на бирже, сообщает Altcoin . В базу данных платформы он добавлял несоответствующую действительности информацию. При этом, руководство компании обнаружило, что криптовалютные транзакции были непоследовательными и не соответствовали записям в системе, но определить мошенника сразу не удалось.

Обвиняемый был пойман после обнаружения файлов на его персональном компьютере. Украденные средства он хотел потратить на покупку дома.

Руководство криптобиржи обратилось в департамент экспертизы и урегулирования споров в Дубае для расследования инцидента и подсчета убытков, понесенных компанией.