Банк России рассматривает возможность ввести удаленную идентификацию с использованием биометрии для банковских клиентов — юридических лиц. Об этом говорится в опубликованных на сайте ассоциации «Россия» ответах зампреда ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина на вопросы по результатам встречи с руководством банков в санатории «Бор».

«По результатам мониторинга функционирования механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации — физического лица, который начинает функционировать с 30 июня 2018 года, может быть рассмотрена возможность введения аналогичного механизма в отношении иных лиц», — говорится в официальных ответах ЦБ.

В этом году у банков появится возможность удаленной идентификации для физлиц. В январе о необходимости предоставить такую возможность и для юрлиц заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству Мартин Шаккум на экспертном совете по законодательному обеспечению развития финансовых технологий РФ. По его словам, эта возможность сейчас обсуждается. «Есть идея ввести удаленную идентификацию для юридических лиц для получения финансовых услуг», — отметил Шаккум.

Глава АРБ Гарегин Тосунян ранее в беседе с Банки.ру заявил, что это позволит еще больше уравнять возможности разных банков: «Если расширить данную опцию на юрлиц, то, конечно, это может выравнять планку возможностей».