Президент США Дональд Трамп запретил в понедельник согражданам производить трансакции в венесуэльской криптовалюте El Petro, сообщает ТАСС .

«Осуществление каких-либо транзакций физическими и юридическими лицами США или на территории Соединенных Штатов в криптовалюте, выпущенной правительством Венесуэлы, запрещено с сегодняшнего дня», — отметил он в подписанном исполнительном указе, который распространен Белым домом.