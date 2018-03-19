Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей банка «Балтика» в рамках иска на 11,08 млрд рублей, сообщает РАПСИ .

АСВ обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 21 декабря 2017 года. Суд тогда указал, что доводы заявителя не подтверждены доказательствами и носят предположительный характер.

В декабре 2017 года АСВ подало заявление в суд о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его экс-руководителей.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной АСВ (конкурсный управляющий), были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка «Балтика». Было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению ликвидных активов «Балтики», а также замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц. Кроме того, оригиналы документов по ряду сделок, ухудшивших финансовое положение, бывшим руководством банка не переданы, сообщало АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению управляющего, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. В качестве ответчиков по делу выступают: бывший председатель правления банка Черняк О. Н., член совета директоров Роговец Г. В., а также члены правления кредитной организации Тышлангова В. М. и Клепикова О. Н.