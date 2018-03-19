Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка «Возрождение» в списке CreditWatch Negative («на пересмотре с негативными ожиданиями»), следует из релиза S&P.



Долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента финучреждения подтверждены на уровне «B».

«Сохранение на пересмотре с негативными ожиданиями отражает неопределенность относительно будущей структуры собственности банка и его бизнес-стратегии. Мы понимаем, что фактическое владение банком еще не изменилось после того, как ЦБ РФ предписал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым продать свою долю в банке в декабре 2017-го. Несмотря на то, что Ананьевы передали свои доли в несколько кипрских структур, мы понимаем, что эти компании связаны с братьями, поэтому ЦБ РФ еще больше ограничил их права голоса в «Возрождении» до 10% акций банка (без этих ограничений, им принадлежат 50,034% голосующих прав)», — отмечается в сообщении.