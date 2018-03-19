Член совета директоров Facebook, а также сооснователь платежной системы PayPal и основатель хэдж-фонда Clarium Capital Питер Тиль рассказал в интервью CNBC, что верит в рост стоимости BTC в долгосрочной перспективе, несмотря на сравнение с финансовым пузырем.

По его словам, преимущество BTC заключается в размере его капитализации. Биткоин перестает быть платежным средством, которое можно использовать каждый день, монета имеет реальный потенциал, чтобы стать активом для хранения денег.

«Я не говорю о новой платежной системе... Он (биткоин — прим. ред.) похож на золотые слитки в хранилище, которое никогда не двигается, это своего рода хеджирование от всеобщего краха», — цитирует РБК члена совета директоров Facebook.

Питер Тиль также отметил, что биткоин может считаться финансовым пузырем, как и традиционные деньги, но это не значит, что они могут лопнуть. По его мнению, биткоин имеет все характеристики пузырей 99-2000, но аналитики Wall Street практически не продвигают его. Он вполне может быть пузырем, а большинство пузырей нестабильны. При этом, существует такой пузырь, как деньги, но он довольно стабилен. Поэтому биткоин может считаться пузырем, но это не опровергает его стоимость.

Также сооснователь PayPal давно купил первую криптовалюту, в то время как к альткоинам он относится «нейтрально или скептически».