Банк «ФК Открытие» работает под товарным знаком, права на который ему не принадлежат — они зарегистрированы на его бывшего владельца, «Открытие холдинг», следует из реестра Роспатента. Это подтвердил «Ведомостям» представитель холдинга: «Все права на товарный знак, слово «Открытие», его начертание принадлежат холдингу».

Представитель «ФК Открытие» не ответил на запрос газеты.

Стоимость товарного знака «с учетом узнаваемости бренда, вложений в рекламу и инфраструктуру, технологичного имиджа, охвата бренда, его международного статуса», по оценке холдинга, может составлять не менее 1 млрд долларов.

