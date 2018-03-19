Докапитализация санируемых НБ «Траст» и Рост Банка может превысить 1 трлн рублей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к ЦБ РФ и одному из банков.

По словам двух банкиров, узнавших это от Центробанка, до сих пор обсуждалось, что оба банка получат в общей сложности 1,1 трлн рублей. Третий источник, близкий к одному из санируемых регулятором банков, подтвердил, что сумма может быть такой, однако указал, что банки не получат ее сразу.

ЦБ не ответил на запрос Reuters о сумме докапитализации, а также о том, как поддержка банков может отразиться на размере денежной массы.

Пресс-служба санируемого регулятором банка «ФК Открытие» на момент публикации материала не ответила за запрос Reuters, а пресс-служба Бинбанка отказалась комментировать вопрос о пополнении капитала.

На докапитализацию группы «ФК Открытие» и группы Бинбанка ЦБ уже потратил более 500 млрд рублей. Кроме того, регулятор поддерживал их ликвидность, и к февралю объем его депозитов в банке «ФК Открытие» составляли 380 млрд рублей, в Бинбанке — 290 млрд. Оба банка в пятницу сообщили о возврате этих средств в Центробанк.

Представитель ЦБ не ответил на вопрос, смогут ли средства, полученные от погашения депозитов, быть направлены в капитал «Траста» и Рост Банка.

В отличие от материнских структур, «Траст» и Рост Банк капитал до сих пор не получали.

В феврале 2018 года председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью Reuters, что регулятор готовится создать банк «плохих» активов и выбирает между «Трастом» и Рост Банком. Позже стало известно, что банки могут объединиться, а пресс-служба «Открытия» объявила, что это важный шаг для создания банка непрофильных активов .

В общей сложности у этих двух банков более 1 трлн рублей непрофильных или проблемных активов. По подсчетам аналитиков S&P, «Открытию», Бинбанку и Промсвязьбанку в 2017 году пришлось потратить на резервы под потенциальные проблемы почти 930 млрд рублей.

Среди проблемных активов банка «Траст» — более 300 млрд рублей межбанковских кредитов, привлеченных от «Открытия» и направленных на выкуп ценных бумаг и выдачу корпоративных кредитов, свидетельствуют данные банков на 1 февраля.



Рост Банк до санации систематически получал межбанковские кредиты от «сестринского» Бинбанка. К февралю 2018 года межбанковские кредиты, привлеченные Рост Банком, превышали 780 млрд рублей, также они были направлены на покупку бумаг и выдачу кредитов компаниям, свидетельствует российская отчетность Рост Банка.

В свою очередь газета «Коммерсант» написала, что «Траст» и Рост Банк могли получить на докапитализацию около 1,2 трлн рублей и направили средства на погашение межбанковских кредитов и задолженности перед Агентством по страхованию вкладов.

Представитель Бинбанка в четверг сообщил РБК о том, что выданные им межбанковские кредиты Рост Банку полностью погашены , а представитель «Открытия» тогда рассказал, что до конца недели будет погашен долг банка «Траст» перед АСВ . По словам источника «Коммерсанта» на банковском рынке, «Траст» в рамках утвержденного ЦБ плана финансового оздоровления получил также средства на погашение межбанковского кредита, а Рост Банк — на погашение задолженности перед АСВ.

Задолженность Рост Банка по межбанковским кредитам составляет 781,4 млрд рублей, а задолженность «Траста» — 312,2 млрд, следует из отчетности кредитных организаций по РСБУ. Эти кредиты банки получили от своих материнских структур: об этом свидетельствуют остатки на счетах Бинбанка и «Открытия», на которых отражаются выданные ими межбанковские кредиты на срок от 31 до 90 дней.

Также в отчетности «Траста» отражен полученный от АСВ кредит на 99 млрд рублей, а в отчетности Рост Банка — на 18,4 млрд. Таким образом, Рост Банк мог быть докапитализирован почти на 800 млрд рублей, а «Траст» — примерно на 411 млрд. Источник «Коммерсанта» подтвердил расчеты, что банки суммарно получили около 1,2 трлн рублей. Банк России, «Открытие» и Бинбанк отказались от комментариев.

Рост Банк с конца 2014 года проходит процедуру финансового оздоровления. Изначально санатором был Бинбанк, но через год инвестором стал президент Бинбанка Микаил Шишханов. В конце 2014 года банк «ФК Открытие» выступил в роли санатора банка «Траст». Однако в августе 2017 года ЦБ РФ объявил о санации «Открытия» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), а в сентябре такая же участь постигла и Бинбанк. В марте 2018 года ЦБ сообщил, что Бинбанк получит в капитал через допэмиссию более 56 млрд рублей, а после того, как Рост Банк погасит перед ним задолженность, его нормативы достаточности капитала придут в норму.

С 15 марта 2018 года ЦБ начал санацию «Траста» и Рост Банка с участием ФКБС .



Центробанк 19 марта сообщил о регистрации департаментом корпоративных отношений отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Бинбанка, размещавшихся путем закрытой подписки, общим номинальным объемом около 56,9 млрд рублей.