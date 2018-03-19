Россия рассмотрит возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти, ожидаемого в III—IV квартале текущего года. Об этом заявил в понедельник в эфире Bloomberg TV министр энергетики РФ Александр Новак.



Ранее министр нефти Ирана (член ОПЕК, также участвует в соглашении) Бижан Намдар Зангане допустил, что Россия может выйти из сделки ОПЕК+ до конца 2018 года.

«Как только цель — балансировка рынка — будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из сделки (ОПЕК+ о сокращении добычи нефти)», — сказал Новак, подчеркнув, что стороны привержены договоренности достичь стабилизации ситуации на рынке.

«Только после этого могут быть рассмотрены и предприняты дальнейшие действия», — пояснил министр.

По его словам, восстановление баланса на нефтяном рынке может произойти «начиная с третьего — четвертого квартала» 2018 года.