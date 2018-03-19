Президент России Владимир Путин в своем избирательном штабе заявил, что перестановки в правительстве страны пройдут после инаугурации.



«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — передает слова Путина РИА Новости.

Он отметил также, что займется подбором кандидатуры на пост главы правительства уже с настоящего момента. «Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — сказал он и добавил, что все изменения в составе правительства будут объявлены после инаугурации.

Путин также заметил, что пока проводить конституционные реформы не планирует, однако перед страной стоят сложные задачи, которые необходимо решать «не просто как обычно, в текущем режиме».

«Нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании, прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата», — добавил он.