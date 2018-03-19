Профучастники рынка ценных бумаг обеспокоены грядущим переходом на перспективную платежную систему Банка России, внедрение которой потребует серьезных изменений в работе. Главная проблема — потенциальное сокращение времени на посттрейдинговые расчеты, что приведет к необходимости менять расписание торгов и клиринга, пишет «Коммерсант».

Перспективная платежная система (ППС) Банка России, о планах по созданию которой стало известно еще в 2015 году, должна заработать во втором полугодии. Это единая централизованная многосервисная система расчетов на основе систмы БЭСП (банковских электронных срочных платежей) и региональных компонентов платежной системы. Документ, которым регулируются правила взаимодействия участников ППС, — положение «О платежной системе Банка России» 595-П — недавно зарегистрирован в Минюсте. Положение вступит в силу 2 июля.

Ряд нововведений, связанных с работой посттрейдинговой инфраструктуры, меняют устоявшееся расписание биржевой деятельности. Речь идет о введении «периода урегулирования регулярного сеанса», действующего с 20 до 21 часа по московскому времени. В это время будут проводиться только срочные платежи между кредитными организациями, а также несрочные распоряжения с расчетом в следующий операционный день. Все прочие платежные поручения приниматься не будут.

Сейчас на Московской бирже действует такое расписание: торги заканчиваются в 19:00, расчеты и клиринг — в 21:00. По новому положению их придется завершить часом ранее. «Обсуждаются два пути выхода из ситуации: раньше заканчивать торги или же повышать платежную дисциплину — в более сжатые сроки проводить расчеты», — говорят на бирже.

Первый путь не устраивает большую часть участников биржи, так как остается еще меньше времени на пересечение с международными рынками. Второй же предполагает основательную перестройку всех регламентов — как самой биржи, так и ее членов. «Это довольно значительные финансовые затраты», — указывает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Любое изменение по времени в одной части клиринга выстраивает все остальные платежи и взаиморасчеты в другой части. Если бэк-офис участника рынка выстроен так, чтобы все платежи и клиринг прошли к определенному времени, то это для него действительно станет проблемой», — поясняет президент НФА Василий Заблоцкий. В ЦБ напоминают, что время периода урегулирования было определено совместно с участниками финансового рынка.

Нововведение затронет всех игроков. Крупным будет труднее перестроиться из-за сложности действующих систем и большого количества контрагентов. Но и для небольших игроков есть неприятные последствия. По мнению Василия Заблоцкого, небольшим банкам, у которых вопрос ликвидности стоит достаточно остро, придется либо менять требования к управлению ликвидностью, либо держать дополнительную ликвидность на случай, если придется компенсировать средства, не доставленные вовремя. Если же переносить расчеты на следующий операционный день, то возможностей для использования ликвидности становится меньше, поскольку стоимость денег внутри дня разная.

Впрочем, у новой системы есть и положительные стороны. «Период урегулирования позволяет банкам лучше прогнозировать остаток на корреспондентском счете и управлять им в конце дня, в том числе за счет операций на межбанковском рынке», — напоминают в ЦБ. «Сейчас при встречных платежах банков или перемещении депозитов возникает неопределенность, которую надо закладывать в свои ностро-позиционные программы и привлекать деньги на рынке, — рассуждает предправления инвестбанка «Веста» Виктор Жидков. — Теперь же все будет понятно: все расчеты корпораций прошли, можно выйти на рынок, сделать МБК или РЕПО и закрыть ликвидность».



Чтобы минимизировать негативные последствия нововведения, по итогам опроса рынка будет создана рабочая группа при участии Московской биржи, которая выработает совместно с ЦБ пути выхода из сложившейся ситуации и общую методологию адаптации к новым условиям.

