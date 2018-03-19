Часть пользователей PayPal получила от компании письмо с предупреждением о том, что «деятельность, включающая передачу или торговлю криптовалютой, запрещена политикой использования сервиса» и должна быть немедленно прекращена.

«Во время проверки вашего аккаунта мы заметили, что ваша деятельность включает торговлю или передачу криптовалют, что запрещено нашей Политикой допустимого использования. Поскольку такая деятельность запрещена на платформе PayPal, мы просим вас прекратить любую деятельность, которая сводится к торговле или передаче криптовалюты. Если вы продолжите заниматься этим на PayPal, мы будем вынуждены отказать вам в предоставлении наших услуг», - говорится в письме.

При этом на данный момент неизвестно, является ли это сообщение подлинным. Член Foundation for Economic Education и The Atlanta Bitcoin Embassy Дэвид Векслер проверил адрес отправителя и связался со службой поддержки PayPal. Менеджер службы заявила, что указанный адрес отправителя не является легитимным. Затем она проверила учетную запись Векслера и сказала, что все в порядке – в системе отсутствуют какие-либо пометки по поводу криптовалют и возможных проблем, сообщает Anycoin .

В пресс-службе PayPal пока не прокомментировали эту ситуацию.