ПАО «АК БАРС» БАНК запустил акцию « Хет-трик с Visa !» для держателей карт Visa «Ак Барс Evolution»*.

Для участия в акции необходимо:

зарегистрироваться на сайте ;

совершить не менее 3 операций по оплате товаров/услуг в ТСП от 500 рублей РФ за одну операцию.

Участники акции получают шанс от Visa стать обладателями двух билетов на матчи Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.

*АО «Марком»- организатор акции «Хет-трик с Visa!» для держателей карт Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Evolution» ПАО «АК БАРС» БАНК. Общий период проведения акции: с 15 марта 2018г. по 31 июля 2018г. включительно, активный период участия в акции: с 15 марта 2018г. – 15 мая 2018г. включительно. Подробнее об условиях акции, количестве призов, сроках, порядке и месте получения приза узнавайте на www.akbars.ru .