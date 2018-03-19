Крупное американское издание CNBC пообщалось с несколькими предпринимателями, которые входят в Совет консультантов СМИ по цифровым деньгам, чтобы выяснить, что они думают по поводу инвестиций в криптовалюты. Так, основатель компании Carson Wealth Management Group Рон Карсон сравнил рынок с диким западом и добавил, что сам не стал бы инвестировать в криптовалюты, пишет РБК.

«Это Дикий, Дикий Запад… криптовалюты сегодня — это казино. Если вы не играете в азартные игры, я бы не стал вкладывать деньги в криптовалюты», — заявил Рон Карсон.

Он отметил, что видит перспективы для широкого применения технологии блокчейн. Предприниматель считает, что эта технология способна совершить революцию в существующей экономике.

Создатель и владелец компании Curtis Financial Planner Кэти Кертис сообщила, что часто получает от клиентов вопросы по поводу инвестирования в цифровые деньги. Она назвала их «своеобразной вещью поколения» и сказала, что не понимает ценности криптовалют, но говорит клиентам, что если они хотят в них «барахтаться», пусть делают это.

Несмотря на негативное отношение к цифровым деньгам, Кэти Кертис считает, что технология блокчейн может найти применение в самых разнообразных областях.

Основатель и директор по финансовому планированию организации Life Planning Partners Кэролин Макланахан заявила, что не стоит рассчитывать на серьезный рост курса криптовалют в 2018 году, так как «вы упустили лодку». Она отметила, что единственная причина для инвестиций в криптовалюты — развлечение.

Кэролин Макланахан заявила, что технология блокчейн может иметь огромный потенциал для развития. Она назвала ее отличной инвестиционной возможностью, но только через диверсифицированный портфель.