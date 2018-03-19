Финансовая политика России не претерпит больших изменений и радикальных экономических реформ ждать не стоит. К такому мнению пришли опрошенные Банки.ру эксперты по итогам прошедших президентских выборов.

«Поручения президента, опубликованные перед выборами, достаточно исчерпывающие — помимо локальных вопросов (вроде изменений в механизмах кадастровой оценки или льготных тарифах на перевозку зерна) перед министерствами и ЦБ поставлены стратегические задачи, на которые потребуется время», — считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) Антон Табах.

«Ключевой вопрос заключается в том, как реализовать (или продемонстрировать реализацию) обещания в социальной сфере, оптимизировать военные программы, а также запустить новую версию «майских указов». Так как многое зависит от персоналий и групп интересов, представленных в правительстве, основные бои пройдут сразу после инаугурации», — отмечает эксперт.

Финансовая политика вряд ли претерпит большие изменения. Это возможно позднее, когда стихнет тема международных санкций и экономические отношения с Западом станут более тесными, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Он также отмечает, что на сегодняшний день финансовая политика выглядит оптимальной.

Такого же мнения придерживается ведущий аналитик компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. «Значительных экономических реформ ждать не стоит. Лидирующими направлениями для развития останутся следующие: снизить уровень зависимости страны от нефтесектора, поднимать отечественную экономику по пути импортозамещения и привлечения внешних инвестиций», — считает эксперт.

Управляющий активами Global Capital Александр Григоренко отмечает, что ближайшие шесть лет будут посвящены поддержке движения к внешним (уже заявленным) целям. «Кабмин и финансово-экономический блок ждут определенные перестановки с упором на новые кадры, а также некоторое смягчение регулирования при общем повышении платежной дисциплины под оком ФНС. Конечно, радикальных изменений в политике и экономическом поле не будет. Президент движется к цели спокойно и без авралов, продолжится настройка всей системы», — комментирует эксперт.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru