Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более чем 1,3 млрд рублей, может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. Как стало известно газете «Коммерсант», в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему «Газпрома» АО «Газпром оргэнергогаз» о хищении в 2014—2015 годах около 300 млн рублей из другого НПФ — «Ветеран», председателем совета которого в то время являлся Шахман.

Заявление о хищении из НПФ «Ветеран» (лишен лицензии в июле 2016 года) около 300 млн рублей поступило одновременно в Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ и МВД. В нем, в частности, говорится, что с 2002 по 2013 год АО «Газпром оргэнергогаз», являвшееся вкладчиком НПФ «Ветеран», перечислило в фонд средства на выплаты своим пенсионерам. Выдача негосударственных пенсий 358 бывшим сотрудникам структуры «Газпрома» фондом «Ветеран» прекратилась в феврале 2016 года. Как пояснил «Коммерсанту» представитель пострадавших, в зависимости от должности, оклада и стажа размер средней пенсии составлял порядка 6—7 тыс. рублей в месяц. По его словам, за прошедшие два года, так и не дождавшись выплат, скончались уже 40 пенсионеров.

Сделанный ликвидатором анализ финансового состояния фонда показал, что «начиная с 2014 года деятельность НПФ была неэффективной, а преднамеренное выведение денежных средств пенсионного резерва происходило в течение 2014 и 2015 годов». Председателем совета «Ветерана» в то время был владелец другого скандально известного фонда — НПФ «Благовест» — Сергей Шахман. За это время в «Ветеране» сменилось три гендиректора, а деньги пенсионеров выводились на счета двух управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК «Прогресс-Капитал», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013—2016 годах было перечислено около 350 млн рублей, был Александр Блинов. Вместе с Шахманом он являлся руководителем еще в 17 организациях. В какие именно активы были вложены средства «Ветерана», неизвестно. Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда.

Еще около 340 млн рублей фонд разместил на счете управляющей компании ООО «Анект» (лицензия аннулирована в августе 2016 года), а также вложил в акции, облигации, ипотечные сертификаты и векселя ПАО «Богородские деликатесы», ОАО «Скайкомпьютинг», ООО «Солтекс» и прочие неликвидные ценные бумаги.

Сейчас Александр Блинов и Сергей Шахман, а также совладелец Дил-Банка Кирилл Салтыков являются обвиняемыми по делу, которое рассматривается в Савеловском райсуде Москвы, о хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) более чем 1,3 млрд рублей пенсионных накоплений из НПФ «Благовест». Лицензию в 2015 году у него Центробанк отозвал по тем же основаниям, что и у «Ветерана», — из-за нарушений законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию. При этом сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий перед почти 4 тыс. вкладчиков составляла около 370 млн рублей.



Как напоминает «Коммерсант», в ходе проведенного Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО «Орионснаб-СТ», владельцем которого являлся Шахман. По версии следствия, с его помощью совладелец Дил-Банка Кирилл Салтыков, которому якобы был подконтролен и «Благовест», осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Например, через УК «Садко Финанс», совладельцем которой был Александр Блинов и с которой у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления, весной 2015 года почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО «ИК «Новый Арбат», а еще 35% вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО «Альянс Менеджмент». В СК РФ считают, что сделки носили фиктивный характер. В частности, на деньги фонда были приобретены ипотечные сертификаты на 1,3 млрд рублей, реальная стоимость которых, по версии следствия, составляет чуть более 30 млн рублей.