Специалисты в области кибербезопасности обнаружили новую модификацию вируса FakeBank, который может перехватывать звонки жертв на номера банков и переключать их на мошенников. Об этом говорится в отчете компании Symantec, передает Федеральное агентство новостей.

Специалисты отмечают, что FakeBank способен внедряться в смартфоны жертв, анализировать информацию о банковских приложениях пользователей и совершать под видом финансовой организации различные действия.

По данным Symantec, пока активность вредоносной программы не выходит за пределы Азиатского региона. Приложение работает только с использующими операционную систему Android гаджетами и распространяется через социальные сети и сторонние магазины приложений.



Ранее телеканал «360» сообщил, что специалисты университета имени Давида Бен-Гуриона в израильском Негеве предупредили о возможности похищения данных с персональных компьютеров через динамики и наушники.

