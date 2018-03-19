Лондонская энергетическая компания 4NEW научилась перерабатывает мусор и получать из него энергию, компенсирующую затраты на майнинг, так так добыча биткоинов потребляет больше энергии, чем 159 стран мира.

Впервые в мире завод по переработке мусора и электростанция интегрированы в блокчейн 4NEW, который будет использоваться для покупки и продажи энергии, вырабатываемой из мусора.

Как сообщает Hi-Tech Mail.Ru , компания прогнозирует рост стоимость электроэнергии в перспективе и запустила ICO на свои токены KWATT. Стоимость KWATT жестко привязана к цене одного киловатт-часа энергии, а сеть основана на смарт-контрактах Ethereum.