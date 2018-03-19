МСП Банк выдал представителям малого и среднего бизнеса более 29 млрд рублей по итогам первого года оказания прямой кредитной поддержки.

Как говорится в сообщении кредитной организации, по данным на 1 января 2018 года более 2,3 млрд рублей получили предприниматели Хабаровского края, 3 млрд рублей – малые и средние компании республики Татарстан и около 1 млрд рублей – субъекты МСП Белгородской области.

По итогам 2017 года диверсификация кредитного портфеля МСП Банка по отраслям следующая: 59% составляет промышленность (в том числе пищевая), 25% - услуги, 11% - строительство, 4% - торговля, 1% - другие отрасли.