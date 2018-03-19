Минфин по-прежнему предлагает установить максимальный срок уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов, он может составить до четырех лет лишения свободы. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов», — передала пресс-служба слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

Ранее в 2015 году Минфин России уже предлагал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за выпуск и оборот криптовалют в виде лишения свободы на срок до четырех лет.