Согласно разъяснению Минфина в письме от 26 февраля 2018 г. № 03-11-11/11722, индивидуальный предприниматель на УСН не вправе учесть в командировочных расходах затраты на оплату самому себе проезда и найма жилого помещения.

Согласно статье 166 ТК РФ, под служебной командировкой понимается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, сообщает «Современный предприниматель» .

При этом ИП не относятся к категории работников. У них нет работодателя, с которым они состоят в трудовых отношениях. Таким образом, они не могут быть направлены в командировку и, как следствие, при определении объекта налогообложения по УСН не вправе учесть в составе расходов суммы оплаты своего проезда и найма жилого помещения.