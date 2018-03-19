Компания MasterCard, которая является крупнейшим эмитентом кредитных карт, заявила о готовности работать с криптовалютами, выпущенными Центральными банками, а также с не анонимными монетами, одобренными финансовыми регуляторами.

По словам исполнительного директора корпорации Ари Саркер, если правительства захотят создать национальную цифровую валюту, компания MasterCard готова рассмотреть ее более внимательно, чем существующие криптовалюты, сообщает РБК . Если за криптовалютой стоит регулятор, и если ее ценность не в анонимности, то она отвечает всем нормативно-правовым требованиям, поэтому компании будет очень интересно исследовать эту тему.

Напомним, ранее корпорации Visa и MasterCard изменили классификацию покупки криптовалюты. С февраля 2018 г. комиссия за подобные операции выросла в два раза. Транзакции стали считаться снятием наличных денег, поэтому компании начали взимать дополнительную плату. Например, если комиссия биржи Coinbase составляет порядка 4%, к ней будет необходимо доплатить еще 5%.