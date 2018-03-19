По данным СoinМarketСap , на 13.30 по мск подавляющее большинство альткоинов растут в цене. Общая рыночная капитализация составляет $310,8 млрд.

Курс биткоина на данный момент поднялся на 6,12% за прошедшие сутки и составляет $8,189 тыс. Его капитализация - $138,6 млрд.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует уверенный рост в цене. Поднявшись за 24 часа на 2,4%, ее курс составляет $0,523 тыс. Капитализация Ethereum - $51,4 млрд.

Криптовалюта Ripple, стоящая на третьем месте по капитализации ($25,3 млрд), выросла в цене на 6,41% за сутки до $0,647.

Курс Bitcoin Cash также увеличился на 1,57% за прошедшие 24 часа и составляет в настоящее время $0,915 тыс. при капитализации $15,5 млрд.

Курс Litecoin повысился за сутки на 4,3%. В настоящее время он составляет $0,152 тыс. Капитализация пятой криптовалюты - $8,5 млрд.