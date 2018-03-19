Японская криптовалютная биржа Coincheck прекратит обслуживать торги с тремя анонимными криптовалютами: Monero, Dash и ZCash. Эти криптовалюты будут выкуплены у клиентов Coincheck по фиксированной цене.

The Japan Time считает, что решение Coincheck о делистинге Monero, Dash и ZCash, скорее всего, является ответом на уведомление FSA. Владельцы упомянутых анонимных криптовалют не могут быть отслежены с помощью технологии блокчейн, что дает им возможность использовать средства для отмывания денег.

Решение криптобиржи было принято на фоне январского взлома, когда оказалось, что украдены токены NEM на сумму $534 млн. После кражи биржа остановила торги и вывод средств, а в марте объявила, что снова открывает возможность снятия средств с депозитов, а также торги по некоторым криптовалютам, сообщает Altcoin .

На сегодняшний день Coincheck уже выплатила около $440 млн из собственных резервов 260 000 пострадавшим.